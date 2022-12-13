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Ада Роговцева долучилася до благодійного аукціону на підтримку дітей загиблих бійців ЗСУ

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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Ада Роговцева долучилася до благодійного аукціону на підтримку дітей загиблих бійців ЗСУ

Ада Роговцева / Фото: facebook.com/adarogovtseva

Кошти підуть на новорічні подарунки для малечі.

Українська актора Ада Роговцева долучилася до благодійного аукціону на підтримку 40 дітей загиблих героїв ЗСУ.

Народна артистка України вирішила допомогти зібрати кошти для придбання різдвяних подарунків для малечі, яка втратила батьків у наслідок війни.

У якості лоту разом зі своїм фондом Роговцева передала для благодійної акції "Діти Янголів" два календарі на військову тематику від українського художника Нікіти Тітова. На них акторка залишила свої автографи та побажання.

"Я зворушена, дорогі діти. Я від щирого серця бажаю, щоб вас оточували добрі, розумні, мужні люди. Я впевнена, так і буде! Ваш життєвий шлях буде щасливим у вільній Україні. Ми переможемо і будемо щасливими українцями", - звернулася до дітей військових акторка. 

На зібрані кошти для дітей придбають подарункові сертифікати у іграшкові крамниці, аби кожен з них міг обрати подарунок собі до вподоби. Також для малечі буде влаштована інтерактивна вистава у Малому театрі в Києві.

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Дата публікації
Перегляди
171
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