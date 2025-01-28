Ада Роговцева на фото показала себе понад 40 років тому й заступилася за студентів у секс-скандалі

Акторка висловилася про викладача Андрія Білоуса, якого запідозрили в сексуальних домаганнях.
Українська акторка Ада Роговцева прокоментувала секс-скандал довкола викладача викладача Київського національного університету імені Карпенка-Карого Андрія Білоуса.
Скандал довкола 48-річного Білоуса, який також є художнім директором "Молодого театру", розгорівся нещодавно. Студентки КНУ імені Карпенка-Карого заявили про сексуальні домагання та повідомлення відповідного характеру з боку викладача.
Своєю чергою, інцидент прокоментувала 87-річна Роговцева. Акторка стала на бік студентів і показала своє фото 44-річної давнини. Своїми спогадами про юність та навчання знаменитість підкреслила, що ці "роки спроб, помилок, розуміння себе і світу" є безцінними, тож університет має дбати про порядність та професійність викладачів.
"Київському національному університету театру, кіно і телебачення вже дуже-дуже давно потрібні зміни. Слухала дітей. В усьому праві. Навчальний заклад – для навчання, а не для підтримки закладу і його працівників. Театр, кіно, телебачення – прикладні синтетичні мистецтва і долучати до них на практиці, навчаючи з азів ремесла, можуть виключно високофахові люди. Якщо це не стовідсотково так, навіщо ж тоді існує заклад? На що витрачають діти, які прийшли отримати складну прикладну професію, 4-5 років життя? Я молюсь за прекрасних дітей, які прагнуть вчитися і пишатися своєю театральною школою! Підтримую в усьому!" – написала акторка на своїй Facebook-сторінці.
Зазначимо, на час розслідування правоохоронців Андрій Білоус відсторонений від виконання своїх посадових обов'язків.
Нагадаємо, нещодавно ведуча Маша Єфросиніна також шокувала, як свого часу стала жертвою сексуальних домагань. Вона розкрила ім'я режисера, який домагався її у 18-річному віці.
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