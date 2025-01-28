Ада Роговцева на фото показала себе понад 40 років тому й заступилася за студентів у секс-скандалі

Українська акторка Ада Роговцева прокоментувала секс-скандал довкола викладача викладача Київського національного університету імені Карпенка-Карого Андрія Білоуса.

Скандал довкола 48-річного Білоуса, який також є художнім директором "Молодого театру", розгорівся нещодавно. Студентки КНУ імені Карпенка-Карого заявили про сексуальні домагання та повідомлення відповідного характеру з боку викладача.

Своєю чергою, інцидент прокоментувала 87-річна Роговцева. Акторка стала на бік студентів і показала своє фото 44-річної давнини. Своїми спогадами про юність та навчання знаменитість підкреслила, що ці "роки спроб, помилок, розуміння себе і світу" є безцінними, тож університет має дбати про порядність та професійність викладачів.

Ада Роговцева в молодості / Фото: facebook.com/adarogovtseva

"Київському національному університету театру, кіно і телебачення вже дуже-дуже давно потрібні зміни. Слухала дітей. В усьому праві. Навчальний заклад – для навчання, а не для підтримки закладу і його працівників. Театр, кіно, телебачення – прикладні синтетичні мистецтва і долучати до них на практиці, навчаючи з азів ремесла, можуть виключно високофахові люди. Якщо це не стовідсотково так, навіщо ж тоді існує заклад? На що витрачають діти, які прийшли отримати складну прикладну професію, 4-5 років життя? Я молюсь за прекрасних дітей, які прагнуть вчитися і пишатися своєю театральною школою! Підтримую в усьому!" – написала акторка на своїй Facebook-сторінці.

Зазначимо, на час розслідування правоохоронців Андрій Білоус відсторонений від виконання своїх посадових обов'язків.

Скандал з Андрієм Білоусом: нові подробиці жахливої історії

Нагадаємо, нещодавно ведуча Маша Єфросиніна також шокувала, як свого часу стала жертвою сексуальних домагань. Вона розкрила ім'я режисера, який домагався її у 18-річному віці.

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