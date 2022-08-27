Ада Роговцева показала свого 31-річного онука, який воює на передовій: "Він там, де має бути"

Ада Роговцева розповіла, що її онук Олексій Степанков-Ткаченко 26 серпня відсвяткував день народження.

Чоловікові виповнися 31 рік. З цієї нагоди зіркова бабуся привітала Олексія зі святом та розповіла, що він служить у лавах ЗСУ і зараз захищає Україну від російських окупантів.

"Він моя радість і моя гордість! Він неймовірно талановитий в усьому! Він вміє і продовжує вчитись любити. І він - не поруч. Він робить свою чоловічу роботу. Він на війні.І мені страшно. І я плачу сьогодні, бо не можу обійняти свого золотого хлопчика, свого дорослого онука в його день народження. Але він там, де має бути!" – написала Ада Роговцева на своїй сторінці у Facebook.

Ада Роговцева / Фото: facebook.com/adarogovtseva

Також Ада Миколаївна поділилася зворушливим знімком з онуком, де вони міцно обіймаються.

Прихильники акторки привітали її зі святом та побажали, щоб Олексій повернувся з війни цілим і неушкодженим: "Хай береже його Господь!", "ангела-охоронця завжди і всюди вашому онуку, пані Адо! Вашої молитви і перемоги! Дай, Боже повернутись живим і здоровим!".

Зазначимо, що раніше Ада Роговцева розповіла, що вся її сім’я долучилась до здобуття перемоги. Рідні зірки серед добровольців і волонтерів.

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