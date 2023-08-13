Ада Роговцева пригадала, як працювала в Росії: "Приписали кримінальну статтю мені та Зеленському"

Українська акторка Ада Роговцева пригадала, як майже 60 років працювала в Росії та розповіла, чим для неї закінчилася ця кар'єра.

Як розповіла зірка кіно, 2014 року, коли в Україні, почалися бойові дії вона прийняла рішення розірвати усі стосунки з країною-агресоркою. За словами Ади Миколаївни, зрадити батьківщину для неї найгірше з усього.

У інтерв'ю Олексію Суханову акторка пригадала, як після її припинення роботи в РФ, там на неї завели кримінальну справу. До "чорного списку" також потрапив президент України Володимир Зеленський, який у той час ще був актором, та директор цирку.

"Я б не могла зрадити Україну. Це говорить я, яка пропрацювала в російській культурі майже 60 років. Я працювала, така у мене професія. Але зрадити… Як тільки воно почалося, мене там не стало. Одразу мені кримінал приписали, завели статтю. У цій статті була я, Зеленський і директор цирку. Ми втрьох йшли. Ми заробляли у Росії, а віддавали бандерівцям", - розповіла Роговцева.

Ада Роговцева / Фото: УНІАН

Попри свою роботу в Москві, Ада Миколаївна намагалася не втрачати зв'язок з українською культурою та продовжувала виступати і на батьківщині. Як зізнається акторка, вона дуже щаслива, що українці змогли пробачити їй.

"Я вже на той час нічого не заробляла. А вони мене запрошували весь час. Була в кіно, театрі, працювала у Росії. Багато працювала, але не відривалася від київського театру, телебачення, радіо та інституту. Я була тут в Україні, але їздила у Росію на роботу все життя. Це мені українці пробачили. Ніхто й ніколи мені не закинув - "Що ж вона там?". Не згадували. Я завжди все розповідаю, я відверта. Люди бачать, що статків у мене немає. Може, через це з’явилася оця довіра, а вік додав вагомості", - сказала Роговцева.

Нагадаємо, раніше Ада Роговцева емоційно рознесла артистів, які продовжують працювати в Росії та підтримують Путіна.

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