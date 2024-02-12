Ада Роговцева розчулила архівним фото з єдиним сином, який помер від онкохвороби

Рідної людини акторки не стало 11 років тому.

Українська акторка Ада Роговцева показала архівне фото з сином Костянтином, який помер 2012 року.

Чоловік свого часу боровся з раком, але, на жаль, не зміг впоратися з недугою. Так, Костянтин пішов з життя у 49-річному віці. У нього залишилася дружина та донька.

Ада Миколаївна у своєму фотоблогу у день народження сина 11 лютого опублікувала спільне фото з ним. Цьогоріч йому могло б виповнитися 62 роки.

Чорно-білий знімок легенда українського театру та кіно підписала лаконічно, хоч і досі переживає нестерпний біль від утрати: "Син". На зображенні мама з сином йдуть дорогою в оточенні дерев.

Ада Роговцева з сином Костянтином / Фото: instagram.com/ada_rogovtseva

Під зворушливою світлиною у коментарях шанувальники й близькі Ади Роговцевої висловили їй свої щирі співчуття та намагалися розділити горе.

Світла пам'ять Кості, нехай спочиває у мирі з Богом

Царство небесне і світла пам'ять

Обійми родині. Невимовний жаль усі роки без нього. Досі не можу збагнути та прийняти його загибель. Приходить Костик уві сні

Прийміть найщиріші співчуття

Нагадаємо, нещодавно співачка Ірина Федишин також показала щемливі архівні кадри зі своїм покійним братом, який загинув на фронті, і довела до сліз неочікуваним зізнанням.

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