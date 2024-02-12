Ада Роговцева розчулила архівним фото з єдиним сином, який помер від онкохвороби

Рідної людини акторки не стало 11 років тому.
Українська акторка Ада Роговцева показала архівне фото з сином Костянтином, який помер 2012 року.
Чоловік свого часу боровся з раком, але, на жаль, не зміг впоратися з недугою. Так, Костянтин пішов з життя у 49-річному віці. У нього залишилася дружина та донька.
Ада Миколаївна у своєму фотоблогу у день народження сина 11 лютого опублікувала спільне фото з ним. Цьогоріч йому могло б виповнитися 62 роки.
Чорно-білий знімок легенда українського театру та кіно підписала лаконічно, хоч і досі переживає нестерпний біль від утрати: "Син". На зображенні мама з сином йдуть дорогою в оточенні дерев.
Під зворушливою світлиною у коментарях шанувальники й близькі Ади Роговцевої висловили їй свої щирі співчуття та намагалися розділити горе.
- Світла пам'ять Кості, нехай спочиває у мирі з Богом
- Царство небесне і світла пам'ять
- Обійми родині. Невимовний жаль усі роки без нього. Досі не можу збагнути та прийняти його загибель. Приходить Костик уві сні
- Прийміть найщиріші співчуття
Нагадаємо, нещодавно співачка Ірина Федишин також показала щемливі архівні кадри зі своїм покійним братом, який загинув на фронті, і довела до сліз неочікуваним зізнанням.
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