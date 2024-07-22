Ада Роговцева розчулила зверненням до покійного чоловіка і показала їхнє фото з молодості

Українська акторка Ада Роговцева вшанувала пам'ять покійного чоловіка, актора Костянтина Степанкова, у роковини його смерті та показала їхнє архівне фото з молодості.

Коханого артистки не стало 22 липня рівно 20 років тому. Ада Роговцева у роковини смерті чоловіка присвятила йому зворушливий допис в Instagram. Знаменитість опублікувала їхнє архівне чорно-біле фото, де вони зображені ще зовсім молодими.

Ада Роговцева також залишила зворушливе звернення до Костянтина Степанкова. Вона зазначила, що вже 20 років без нього. Артистка поділилася, що вчиться жити за них двох.

Ада Роговцева з чоловіком у молодості / Фото: instagram.com/ada_rogovtseva

"Двадцять років живу без Кості. Завжди був старшим, а тепер вже я старша за нього на одинадцять років. Живу так, наче і його очима споглядаю, наче через два серця - своє і Костине - пропускаю життя", - зворушливо написала акторка.

Зазначимо, чоловіка Ади Роговцевої не стало 22 липня 2004 року. Костянтин Степанков помер у віці 76 років. Актора поховали в селі Жереб'ятин, що неподалік від Києва.

Нагадаємо, нещодавно чоловік покійної знаменитої Руслани Писанки вшанував її пам'ять. Минуло вже два роки від дня смерті легендарної ведучої та акторки.

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