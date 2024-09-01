87-річна Ада Роговцева розкрила, які дві речі надають їй життєвих сил: "Це спасіння"

Українська акторка Ада Роговцева розкрила секрет довгих років життя.

Так, за словами артистки вона все життя веде особисті щоденники, куди записує абсолютно все, що сталося кожного дня. Ада Миколаївна розповіла, що такий ритуал переростає у тривалі роздуми над щоденними ситуаціями, висновки яких дають силу рухатися далі, удосконалюючись щодня. Другим секретом довголіття знаменитість назвала читання, яке теж, на її думку, спонукає до віднайдення корисних істин.

Ада Роговцева / Фото: facebook.com/adarogovtseva

"Що мене рятує до 87 років – я змалечку пишу щоденники. Я завжди кажу людям пишіть, пишіть… По-перше, ти звертаєшся до себе, ставлення до свого життя, як ти прожив день. Ти зосереджуєшся, ти очищуєшся трішечки, розумієш, що добре, що погано. Це дуже допомагає. Так само з книжками. Це спасіння. Це людська розрада. Писати можна будь-що. Це зосередженість на собі: кому я зробив погане? чому щось не вийшло? На цьому я живу – щоденники й книжки. У книжках є ситуації, яких у тебе не було чи й були. Треба тримати в голові: хто я? чим я можу допомогти? що я можу віддати? що у мене зайве? Все життя веду щоденники, вони вже у книжки перейшли, лежать по різних шафах і шухлядах", - поділилася Ада Роговцева в інтерв'ю "Говорить Суханов".

Нагадаємо, нещодавно співачка Настя Каменських поділилася порадами, як боротися зі стресом на тлі постійних російських обстрілів України.

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