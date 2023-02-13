Ада Роговцева вшанувала пам'ять загиблого полковника Валерія Гудзя та показала архівне фото з ним

Захиснику мало б виповнитися 52 роки.
Українська актора Ада Роговцева вшанувала пам'ять полковника Валерія Гудзя, який героїчно загинув 12 березня минулого року у боях за Луганську область.
Зокрема, 12 лютого захиснику мало б виповнитися 52 роки. Як написала у своєму Instagram акторка, Валерій Гудзь був справжнім лицарем та відважним командиром. Він загинув, коли героїчно захищав країну від російських окупантів.
"День народження Валерія Гудзя - перший без нього. Майже рік, як полковник Валерій Федорович Гудзь загинув на Луганщині, захищаючи нас. Справжній лицар. Командир від Бога. Дуже шляхетний і красивий чоловік. Вічна пам'ять. Вічна вдячність. Вічний щем", - написала акторка.
Також Ада Роговцева опублікувала архівну світлину, на якій зображена із полковником.
Нагадаємо, Валерій Гудзь загинув 12 березня минулого року. Життя полковника трагічно обірвалося у Луганський області, де він захищав країну від окупаційного війська РФ.
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