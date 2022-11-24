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Ада Роговцева з донькою у темряві при свічках емоційно прочитали вірші Лесі Українки

Ада Роговцева з донькою у темряві при свічках емоційно прочитали вірші Лесі Українки

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
304
Час на прочитання
2 хв
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Ада Роговцева з донькою у темряві при свічках емоційно прочитали вірші Лесі Українки

Ада Роговцева / Фото: instagram.com/ada_rogovtseva

Артистки записали відео під час відключення світла через обстріли російських окупантів.

Народна артистка України Ада Роговцева разом з донькою, Катериною Степанковою показали, як провели час, коли відключили світло внаслідок обстрілів російських окупантів.

На сторінці в Instagram Ада Миколаївна поділилася відео, де зображена разом з донькою у темряві. Світло дають лише свічки, які стоять на столі. Артистки прочитали вірші поетеси Лесі Українки "Як дитиною, бувало...". І зробили вони це доволі емоційно:

"У Києві темно. Лесине слово горить", - підписала відео Ада Миколаївна.

Шанувальники народної артистки подякували їй за таку щиру декламацію віршів Українки, якою вони підняли дух українцям: "Дякую. Поезія Лесі і ви, які декламуєте. Прекрасно і, на жаль, актуально", "Які молодці, пишаюся вами! Не плачуть, нікого не клянуть, а тихенько читають і проживають одну долю на всіх. Дуже дякую вам Адо Миколаївно і Катерино", "Світло завжди перемагає темряву! В темні часи краще видно світлих людей! Тримаємось! Все буде Україна!".

Нагадаємо, місяць тому Ада Роговцева поділилася своїм першим досвідом роботи у бомбосховищі. В рамках проєкту про Григорія Сковороду народній артистці довелося записувати відео в укритті.

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Дата публікації
Перегляди
304
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