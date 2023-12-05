Ада Роговцева здивувала архівним фото із Залужним і його дружиною й розповіла про їхнє знайомство

Українська акторка Ада Роговцева показала архівне фото з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним й поділилася, яким він є у житті під час спілкування.

Так, у своєму фотоблогу Роговцева неочікувано висловилася про Валерія Залужного. За її словами, вони познайомилися ще задовго до того, як головнокомандувач став впізнаваним. І додала, що Валерій наділений якнайкращими людськими рисами.

"Дякую долі за те, що подарувала мені особисте спілкування з Валерієм Залужним до того, як його ім'я стало рідним кожному українцю й відомим на весь світ. І найперше, що я дізналася про Валерія Федоровича, що він – людина слова. Саме його зусиллями Дмитро Коцюбайло, легендарний командир 1-ої Штурмової Роти ДУК, отримав звання Героя України ще до того, як його підрозділ увійшов до лав ЗСУ", - написала Ада.

Ада Роговцева з Валерієм Залужним і його дружиною / Фото: instagram.com/ada_rogovtseva

До того ж артистка почала згадувати визначні події за участю Залужного. Зокрема, як 2021 року він відвідав Жовтневий палац у Києві, щоб урочисто прикріпити Золоту Зірку Героя на кітель Дмитра Коцюбайла.

"Лишиться незабутньою зустріч Героя-добровольця Да Вінчі та Головкома Залужного на сцені Жовтневого палацу, коли Валерій Федорович особисто приїхав, щоб привітати та прикріпити Золоту Зірку Героя на кітель Дмитра", - зазначила артистка.

Своєю чергою, Ада майже у кожному своєму реченні висловлювала вдячність головнокомандувачу. Вона відзначила основні заслуги Залужного.

Ада Роговцева / Фото: facebook.com/adarogovtseva

"Серед моїх друзів, яких 2014-го доля привела у військо, є ті, кому довелося служити в підрозділах, якими командував Валерій Федорович. З їхніх розповідей я впевнилася у тому, що побачила сама: високоосвічений, професійний, людяний, сміливий, цілковито відданий військовій справі, вірний Україні. Залужний став уособленням свого війська і свого часу. За плечима генерала – всі ступені військової освіти й усі з відзнакою. Він займається справою свого життя і досягнув у ній світового визнання, зупинивши російську армію. Нам пощастило мати Залужного на чолі війська в цей історичний час", - поділилася акторка.

Нагадаємо, раніше Валерій Залужний поділився рідкісним фото зі своєю дружиною Оленою. Подружжя продемонструвало family look, обравши однакові худі.

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