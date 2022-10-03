Ада Роговцева зі сльозами на очах обійняла звільненого з полону захисника "Азовсталі" Михайла Діанова

Акторка Ада Роговцева після вистави у театрі зустрілася із захисником "Азовсталі".

Морський піхотинець Михайло Діанов завітав на театральну виставу, у якій брала участь Ада Роговцева. Після завершення спектаклю акторка не змогла стримати емоцій, побачивши українського захисника.

Роговцева зі сльозами на очах міцно обійняла Діанова. Щемливий момент був зафіксований на фото, якою пізніше акторка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Ада Роговцева і Михайло Діанов

"Міша. Михайло Діанов. Яким щастям було обійняти його! Якою честю! Я молюсь і мрію обійняти кожного, хто зараз в полоні", - додала підпис до світлини акторка.

Світлина приголомшила і зворушила усіх прихильників Роговцевої, які залишили десятки теплих коментарів під публікацією.

Неймовірна Ада Миколаївна та сталевий Михайло, бережіть себе!

У цих обіймах така любов!

Я пишаюся вами, Адочко!

Нагадаємо, раніше Даша Астаф'єва емоційно звернулася до росіян, показавши світлину звільненого з полону захисника "Азовсталі".

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