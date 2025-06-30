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Ада Роговцева поставила російську акторку-путіністку на місце: якими словами вона довела її до істерики
Росіянка згадала інцидент на знімальному майданчику 2014 року, коли вона грала в українському серіалі. Тоді Ада Роговцева лише одним висловлюванням довела путіністку до істерики.
Російська акторка-путіністка Оксана Сташенко пожалілася, як народна артистка України Ада Роговцева поставила її на місце.
Росіянка вже давно присягнула на вірність диктатору путіну. Нині ж вона бігає до пропагандистів розповідати небилиці про українських акторів, з якими колись знімалася. Цього разу путіністка згадала інцидент, який стався 2014 року під час знімань в Україні серіалу "Дворняжка Ляля".
Зокрема, у картині Оксана Сташенко грала одну з ролей. Не догодила путіністці Ада Роговцева. Росіянка розповіла, як перед зніманнями стала свідком, як українська акторка привіталася з колегами гаслом "Слава Україні!". Тим часом команда з України відповіла їй "Героям слава!". Путіністка говорить, що тоді була шокована, адже, мовляв, на знімальному майданчику таке заборонялося, бо це, за її словами, "пов'язано з політикою".
Звичайно ж, у дусі росіян, Оксана Сташенко побігла жалітися продюсерові. На що отримала відповідь: "Дякую, що сказала". На цьому все й закінчилося. Та, схоже, росіянці й досі не дає це спокою, адже гасло "Слава Україні!" довело її аж до такої істерики.
Нагадаємо, Оксана Сташенко підтримала загарбницьку політику диктатора путіна та війну, яку Росія розв'язала в Україні. Попри те, що свого часу вона працювала з українцями, вона не соромиться поливати брудом колег. Окрім того, акторка залюбки виступає для російських загарбників, які вбивають невинних людей та коять злочини на українських землях.