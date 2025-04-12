Ада Роговцева повідомила про смерть близької людини: "Була поруч зі мною в тяжкі моменти"

Ада Роговцева

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Легендарна українська акторка Ада Роговцева повідомила про смерть близької людини.

У своєму Facebook артистка поділилася, що пішла з життя її подруга Майя. Для знаменитості це неабияк гірка втрата. Зокрема, подруга була поруч в тяжкі та радісні моменти в житті Ади Роговцевої, розділяла її захоплення, вміла підняти настрій та викликати усмішку на обличчі. Акторка зізнається, що для неї це неабияк болісна втрата. За 50 років дружби подруга стала частиною родини артистки. Та на жаль, 11 квітня вона померла.

“Майже 50 років тому в життя моєї родини увійшла Майя. Весела, щедра, дбайлива — за роки і роки стала подругою, вірним товаришем кожному в сім’ї. Майя була поруч зі мною в тяжкі життєві моменти, розділила біль багатьох втрат. Розділила і втіху мою — село. Любила робити свято: одарювати, готувати і пригощати, зробити самостійно якусь роботу і презентувати сюрпризом. Дуже мене любила. Майя померла…Мені дуже гірко. Світла пам’ять”, — поділилася акторка.

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Ада Роговцева з подругою / © facebook.com/adarogovtseva

Ада Роговцева вшанувала пам’ять давньої приятельки. Також знаменитість поділилася їхнім архівним фото, яке було зроблене в період новорічних свят. Тим часом підписники акторки підтримали її та висловили свої щирі співчуття.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що помер учасник “Ліги сміху” Олександр Чечун. Дружина гумориста, який 2022 року мобілізувався до лав ЗСУ, назвала причину його смерті.