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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Ада Роговцева у роковини смерті сина показала їхнє архівне фото

Син Ади Роговцевої помер 1 липня 2012 року. Артистка вшанувала його пам'ять.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Ада Роговцева

Ада Роговцева

Народна артистка України Ада Роговцева у роковини смерті сина вшанувала його пам'ять.

Актора та режисера Костянтина Степанкова не стало 1 липня 2012 року. Чоловік помер у віці 50 років. У своєму Instagram Ада Роговцева вшанувала пам'ять сина. Акторка опублікувала їхнє архівне чорно-біле фото. На знімку Костянтин Степанков обережно обіймав маму за плечі.

"1-го липня 2012 року день смерті мого сина", - підписала світлину Ада Роговцева.

Ада Роговцева з сином / © instagram.com/ada_rogovtseva

Ада Роговцева з сином / © instagram.com/ada_rogovtseva

У коментарях користувачі підтримали акторку. Юзери висловили щирі співчуття втраті артистки: "Щирі співчуття", "світла пам'ять, материнське серце не загоїться ніколи", "світла пам'ять і царство небесне".

Зазначимо, син Ади Роговцевої помер 1 липня 2012 року. Життя Костянтина Степанкова забрала онкологічна хвороба. Його поховали в селі Жереб'ятин, що на Київщині.

Нагадаємо, нещодавно були роковини смерті легендарного співака Назарія Яремчука. Сини виконавця вшанували пам'ять батька, якого не стало 30 років тому.

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Дата публікації
Кількість переглядів
6699
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