Ада Роговцева зустрілася з онуком і зятем, які воюють: родина довела до мурах рідкісною появою

Ада Роговцева із зятем / © скриншот з відео

Легендарна українська акторка Ада Роговцева зворушила глядачів до сліз, з’явившись на сцені разом із чотирма поколіннями своєї родини. Особливий різдвяний момент об’єднав близьких зірки, зокрема онука та зятя, які нині боронять Україну на фронті.

Під час щорічної концерт-містерії «Територія РіздвА. Дух нескорених» родина Роговцевої виконала колядку «Ой у полі-полі виросла ялина». Цей номер став не просто виступом, а глибоким символом єдності, любові та тієї ціни, яку українські сім’ї платять за свободу. Відео з’явилося на YouTube разом із повною версією концертної програми.

Ада Роговцева з родиною / © скриншот з відео

Сцена була побудована як жива родинна історія. Спочатку Ада Роговцева вийшла сама — поправила скатертину на столі та сіла. Згодом до неї приєдналися жінки з родини, а після них — чоловіки, серед яких були син і зять акторки, що нині служать у Збройних силах України. Вони стали позаду своїх коханих та ніжно обійняли їх за плечі. Згодом жінки накрили святковий стіл, а фінальним і особливо зворушливим акордом стала поява правнука акторки. Таким чином на сцені зібралися всі чотири покоління.

Ада Роговцева з родиною / © скриншот з відео

Разом із Адою Роговцевою у виступі взяли участь Катерина Степанкова, Олексій Степанков, Дарина та Вікторія Степанкови, Олексій і Матвій Скляренки, а також наймолодший член родини — маленький правнук Костянтин. Для глядачів це стало справжньою різдвяною казкою, наповненою світлом і глибоким змістом.

