Ада Роговцева зворушливо вшанувала пам’ять чоловіка і показала їхнє архівне фото з двома дітьми

Ада Роговцева

Реклама

Українська акторка Ада Роговцева вшанувала пам'ять покійного чоловіка, актора Костянтина Степанкова, та показала їхнє архівне фото, де вони зображені з сином та донькою.

Зокрема, 3 червня обранець артистки міг би святкувати день народження. Акторові б виповнилося 97 років. Тож, Ада Роговцева з нагоди особливої дати вшанувала його пам'ять. Акторка опублікувала у Facebook їхнє архівне чорно-біле фото. На знімку подружжя було зображене вже з дорослими сином та донькою.

"День народження чоловіка. Вже двадцятий без нього. Виповнилося б 97…", - підписала світлину акторка.

Реклама

Ада Роговцева з чоловіком та дітьми / © facebook.com/adarogovtseva

Зазначимо, чоловік Ади Роговцевої помер 22 липня 2004 року. Його не стало у віці 76 років. До слова, сина подружжя вже теж немає серед живих. Він помер 1 липня 2012 року від онкологічного захворювання.

Нагадаємо, нещодавно співачка Ірина Білик вшанувала пам'ять покійної мами. Артистка показала архівне фото рідної людини та зворушливо звернулася до неї.