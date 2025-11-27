ADAM госпіталізований через тяжкий туберкульоз: на дев’ятий день коми дружина зірки зробила заяву

ADAM і його дружина Олександра / © instagram.com/adamukraine

Автор хітів «Танцюй зі мною повільно» та «Ау Ау» ADAM, справжнє ім’я якого Михайло Клименко, уже дев’ятий день перебуває у комі.

Раніше його дружина Олександра розповідала, що до госпіталізації призвела важка форма туберкульозу, яка вражає мозкові оболонки й нервову систему. Щоденно вона відвідує коханого та сподівається на його одужання. Цього разу обраниця ADAM розповіла про його стан в Instagram.

За словами жінки, Михайло досі перебуває у комі й не приходить до тями. Тим не менш, вона постійно поруч з ним і не припиняє говорити з важкохворим навіть коли зараз він у непритомному стані. Водночас Олександра звернулася до шанувальників із вдячністю за моральну та фінансову підтримку.

Олександра Норова / © instagram.com/adamukraine

«Дякую всім за підтримку та молитви, віру та фінансову допомогу. Сьогодні (27 листопада — прим. ред.) вже дев’ятий день, як Міша перебуває у комі. І дев’ятий день, як я їду з надією, що він розплющить очі, побачить мене і скаже мені „Привіт“. Я йому постійно розповідаю, що зі мною відбувається за день, розказую йому за вашу допомогу, підтримку, віру й за те, що ви пишете нам. Я вірю й молюся», — стримуючи сльози, поділилася Олександра.

Нагадаємо, співак ADAM уже понад два місяці перебуває під пильним наглядом лікарів у медичній установі. Автор хіта «Танцюй зі мною повільно» бореться за життя у вкрай важкому стані. До слова, шоковані українські зірки підтримали свого колегу.