ADAM госпіталізований через тяжкий туберкульоз: на дев’ятий день коми дружина зірки зробила заяву
Олександра розповіла про важкий стан артиста.
Автор хітів «Танцюй зі мною повільно» та «Ау Ау» ADAM, справжнє ім’я якого Михайло Клименко, уже дев’ятий день перебуває у комі.
Раніше його дружина Олександра розповідала, що до госпіталізації призвела важка форма туберкульозу, яка вражає мозкові оболонки й нервову систему. Щоденно вона відвідує коханого та сподівається на його одужання. Цього разу обраниця ADAM розповіла про його стан в Instagram.
За словами жінки, Михайло досі перебуває у комі й не приходить до тями. Тим не менш, вона постійно поруч з ним і не припиняє говорити з важкохворим навіть коли зараз він у непритомному стані. Водночас Олександра звернулася до шанувальників із вдячністю за моральну та фінансову підтримку.
«Дякую всім за підтримку та молитви, віру та фінансову допомогу. Сьогодні (27 листопада — прим. ред.) вже дев’ятий день, як Міша перебуває у комі. І дев’ятий день, як я їду з надією, що він розплющить очі, побачить мене і скаже мені „Привіт“. Я йому постійно розповідаю, що зі мною відбувається за день, розказую йому за вашу допомогу, підтримку, віру й за те, що ви пишете нам. Я вірю й молюся», — стримуючи сльози, поділилася Олександра.
Нагадаємо, співак ADAM уже понад два місяці перебуває під пильним наглядом лікарів у медичній установі. Автор хіта «Танцюй зі мною повільно» бореться за життя у вкрай важкому стані. До слова, шоковані українські зірки підтримали свого колегу.