Адам Сендлер на "Оскарі-2025" оскандалився появою у шортах і нагадав суперечку Трампа із Зеленським

Американський актор і комік Адам Сендлер під час церемонії "Оскар-2025" опинився в епіцентрі скандалу.

Річ у тому, що на початку церемонії артист показався у залі в незвичному вечірньому образі. Зокрема, для публічного виходу на головну подію кіносвіту обрав шорти, сорочку і кофту. Він одразу впав у вічі ведучому Конан О'Браєну, який розіграв з Адамом гостру сценку, на яку звернули увагу українці в Мережі.

Адам Сендлер на "Оскарі-2025" / Фото: Associated Press

Річ у тім, що між ведучим і зіркою відбулася розмова про костюм. Конан порівняв такий лук Сендлера з "юнаком, який грає у покер о другій ночі". Таке висміювання зробила актора ще емоційнішим і він саркастично запитав, чому потрібно було на нього звертати увагу публіки. Насамкінець Адам підійшов до актора Тімоті Шаламе у жовтому костюмі та обійняв його, що нібито нагадало символіку України.

Адам Сендлер і Тімоті Шаламе на "Оскарі-2025" / Фото: Associated Press

Звісно, для українців з часом така неоднозначна завчасно спланована сценка видалося відсилкою до скандальної зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Зеленським у Білому домі, коли президент США запитав у лідера України про його костюм. На що Зеленський відповів, що зробить це після перемоги України.

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