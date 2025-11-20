- Дата публікації
ADAM впав у кому: дружина тяжкохворого співака довела до сліз зверненням до нього
Стан здоров'я Михайла Клименка серйозно погіршився на тлі туберкульозного менінгіту.
Дружина тяжкохворого ADAM, який впав у кому, довела до сліз зверненням до нього.
Стан здоров'я Михайла Клименка, саме так насправді звуть виконавця, серйозно погіршився на тлі туберкульозного менінгіту. Артист наразі перебуває в комі. Дружина Михайла – співачка Олександра Норова – зворушливо звернулася до чоловіка.
Вона опублікувала в Instagram-stories фото з їхнім сином Марком, якому 20 листопада виповнюється 15 років. Олександра зазначила, що вони загадали єдине найголовніше бажання – аби чоловік скоріше одужав.
"Мішенька, у нашого Марка сьогодні (20 листопада – прим. ред.) день народження. 15 років. Ми загадали бажання тільки одне. Ти нам потрібен", - зворушливо написала співачка.
Нагадаємо, 19 листопада Олександра Норова повідомила, що її чоловік Михайло Клименко впав у кому. Стан здоров'я артиста погіршився через туберкульозний менінгіт. Нещодавно виконавець Parfeniuk розкрив, як Михайло Клименко захворів на туберкульоз.