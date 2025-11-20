ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
86
Час на прочитання
1 хв

ADAM впав у кому: дружина тяжкохворого співака довела до сліз зверненням до нього

Стан здоров'я Михайла Клименка серйозно погіршився на тлі туберкульозного менінгіту.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
ADAM із дружиною

ADAM із дружиною / © instagram.com/adamukraine

Дружина тяжкохворого ADAM, який впав у кому, довела до сліз зверненням до нього.

Стан здоров'я Михайла Клименка, саме так насправді звуть виконавця, серйозно погіршився на тлі туберкульозного менінгіту. Артист наразі перебуває в комі. Дружина Михайла – співачка Олександра Норова – зворушливо звернулася до чоловіка.

Вона опублікувала в Instagram-stories фото з їхнім сином Марком, якому 20 листопада виповнюється 15 років. Олександра зазначила, що вони загадали єдине найголовніше бажання – аби чоловік скоріше одужав.

"Мішенька, у нашого Марка сьогодні (20 листопада – прим. ред.) день народження. 15 років. Ми загадали бажання тільки одне. Ти нам потрібен", - зворушливо написала співачка.

Дружина ADAM з їхнім сином / © instagram.com/sasha_norova

Дружина ADAM з їхнім сином / © instagram.com/sasha_norova

Нагадаємо, 19 листопада Олександра Норова повідомила, що її чоловік Михайло Клименко впав у кому. Стан здоров'я артиста погіршився через туберкульозний менінгіт. Нещодавно виконавець Parfeniuk розкрив, як Михайло Клименко захворів на туберкульоз.

Дата публікації
Кількість переглядів
86
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie