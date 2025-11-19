ADAM впав у кому на тлі тяжкого туберкульозу: шоковані зірки відреагували на критичний стан співака

ADAM у комі — реакція українських зірок

Автор хітів «Танцюй зі мною повільно» та «Ау Ау» ADAM госпіталізований через серйозні проблеми зі здоров’ям.

Раніше на сторінці артиста в Instagram було заявлено, що він перебуває у комі. Такий стан викликала важка форма туберкульозу, яка вражає мозкові оболонки й нервову систему. Дружина важкохворого Михайла Клименка (справжнє ім’я співака) Олександра зазначила, що зірка вже два місяці бореться за життя. Зокрема, він був у реанімації та зараз у комі продовжує лікування.

ADAM у комі / © instagram.com/adamukraine

У коментарях під тривожним дописом зібралося чимало українських зірок. Абсолютно шоковані вони надсилають слова підтримки родині ADAM і поширюють інформацію про його критичний стан із закликом допомогти фінансово.

«Боже, боже, боже! Ми всі з тобою! Всі! Чуєш? Припиняй вже оце все, бо маєм співати скоро нашу пісню разом. Я дуже тебе люблю, одужуй скоріше» — KOLA

«Міша! Ми віримо в тебе! Пішли донатити тобі і молитися за тебе!» — Надя Дорофєєва

«Що?! Допоможемо!» — Володимир Дантес

«Мішо, ми з тобою! Одужуй» — Віталій Козловський

«Мішко, одужуй, друже, ти можеш» — MamaRika

«Тримайся! Ти нам потрібен! Борись! Допомагаємо» — дружина Євгена Кота Наталія

Реквізити для допомоги співаку ADAM:

Приват24: https://www.privat24.ua/send/39zzp

Monobank: https://send.monobank.ua/jar/7cohi2zFQN

4874 1000 2028 4389

Клименко Олександра