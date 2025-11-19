ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1217
Час на прочитання
1 хв

ADAM впав у кому на тлі тяжкого туберкульозу: шоковані зірки відреагували на критичний стан співака

Низка колег співака підтримали родину у непростий час.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
ADAM у комі — реакція українських зірок

ADAM у комі — реакція українських зірок

Автор хітів «Танцюй зі мною повільно» та «Ау Ау» ADAM госпіталізований через серйозні проблеми зі здоров’ям.

Раніше на сторінці артиста в Instagram було заявлено, що він перебуває у комі. Такий стан викликала важка форма туберкульозу, яка вражає мозкові оболонки й нервову систему. Дружина важкохворого Михайла Клименка (справжнє ім’я співака) Олександра зазначила, що зірка вже два місяці бореться за життя. Зокрема, він був у реанімації та зараз у комі продовжує лікування.

ADAM у комі / © instagram.com/adamukraine

ADAM у комі / © instagram.com/adamukraine

У коментарях під тривожним дописом зібралося чимало українських зірок. Абсолютно шоковані вони надсилають слова підтримки родині ADAM і поширюють інформацію про його критичний стан із закликом допомогти фінансово.

«Боже, боже, боже! Ми всі з тобою! Всі! Чуєш? Припиняй вже оце все, бо маєм співати скоро нашу пісню разом. Я дуже тебе люблю, одужуй скоріше» — KOLA

«Міша! Ми віримо в тебе! Пішли донатити тобі і молитися за тебе!» — Надя Дорофєєва

«Що?! Допоможемо!» — Володимир Дантес

«Мішо, ми з тобою! Одужуй» — Віталій Козловський

«Мішко, одужуй, друже, ти можеш» — MamaRika

«Тримайся! Ти нам потрібен! Борись! Допомагаємо» — дружина Євгена Кота Наталія

ADAM у комі — реакція українських зірок

ADAM у комі — реакція українських зірок

Реквізити для допомоги співаку ADAM:

Приват24: https://www.privat24.ua/send/39zzp

Monobank: https://send.monobank.ua/jar/7cohi2zFQN

4874 1000 2028 4389

Клименко Олександра

Дата публікації
Кількість переглядів
1217
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie