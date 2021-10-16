Адель – на 45, а Кері – на 22 кілограми: зірки, які феноменально схудли

Адель – на 45, а Кері – на 22 кілограми: зірки, які феноменально схудли

Деяким знаменитостям вдалося позбутися 45 зайвих кілограмів.

Чи не кожна представниця жіночої статі мріє про ідеальне тіло.

Особливо прагнуть мати приголомшливий вигляд зірки шоу-бізу. Втім, досягти бажаного результату виходить не так і просто. Заради осиної талії селебрітіс відмовляються від улюблених смаколиків, сидять на виснажливих дієтах, годинами проводять у спортзалі та навіть відрізають частину шлунку.

ТСН.ua підготував добірку знаменитостей, яким вдалося феноменально схуднути.

Адель

Адель до та після схуднення

Приголомшила результатом схуднення популярна британська співачка Адель. Знаменитості вдалося позбавитися 45 кілограмів. Про своє досягнення зірка розповіла фанатам, які заскочили Адель під час відпочинку на Карибах. Подейкують, що позбутися зайвої ваги зірці допоміг особливий вид пілатесу і правильне харчування.

Джессіка Сімпсон

Джессіка Сімпсон до та після схуднення

Популярна американська співачка Джессіка Сімпсон після народження третьої дитини також вирішила привести своє тіло у форму. Так, за пів року виконавиці вдалося позбутися 45 кілограмів. Приголомшливим результатом зірка поділилася у фотоблогу.

Оля Цибульська

Оля Цибульська до та після схуднення / instagram.com/cybulskaya

Наприкінці лютого цього року зізналася, що схудла на 12 кілограмів українська співачка Оля Цибульська. Артистка поділилася, що боролася із зайвою вагою протягом п’яти років після народження сина.

"Просто одного ранку прокинулася і зрозуміла, що не можу дивитися на себе в дзеркало. Ще страшніше - мені хотілося плюнути на себе в телеекрані. Кожен шоу-бізнесовий стрес був додатковим "вареником" в мою тарілку. І щоразу, коли стиліст привозила сукню, на розмір більшу за минулу, я виправдовувала себе старим-добрим "в мене немає часу", "широка кістка" і "я ж після пологів", – поділилася знаменитість.

Мерая Кері

Мерая Кері до та після схуднення

А от американська співачка Мерая Кері заради схуднення навіть відчикрижила частину шлунка. Зірці вдалося скинути 22 кг. Інсайдер розповів, що знаменитість також відмовилася від вуглеводів, хліба, шоколаду та солодощів.

Олена Степаненко

Олена Степаненко до та після схуднення

Колишня дружина гумориста Євгена Петросяна Олена Степаненко важко пережила розлучення з чоловіком. Тривалий час жінка не з'являлася на людях. Та от, після року затишшя, акторка побувала на зніманнях концерту. Журналісти заскочили знаменитість за лаштунками заходу. 66-річна Олена помітно змінилася – артистці вдалося схуднути на 46 кілограмів.

Дрю Беррімор

Дрю Беррімор до та після схуднення

А от голлівудська акторка Дрю Беррімор навпаки, після розлучення з коханим стрімко почала набирати зайві кіло. Втім, знаменитість взяла себе в руки і за три місяці схудла на 11 кілограмів. Беррімор зізналася, що за таким схудненням стояла наполеглива робота з тренером і правильне харчування.

Рене Зеллвегер

Рене Зеллвегер до та після схуднення

Оскароносна акторка Рене Зеллвегер довела, що заради ролей у фільмах може і набрати зайву вагу, і приголомшливо схуднути. Так, заради ролі у стрічці "Щоденник Бріджит Джонс" знаменитість спеціально набрала близько 15 зайвих кілограмів. А от задля роботи у фільмі "Джуді" Рене помітно схудла та змінилася до невпізнанності.

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