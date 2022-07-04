Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Адель на своєму першому за п'ять років концерті врятувала прихильника

Дата публікації
Перегляди
201
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Адель на своєму першому за п'ять років концерті врятувала прихильника

Адель / Фото: Getty Images

Британська виконавиця Адель активно почала займатися своєю музичною кар'єру.

Спочатку знаменитість випустила нові пісні, а днями дала свій перший за п'ять років сольний концерт.

Виступ виконавиця відбувся у Лондоні у Гайд-парку, де зібралося понад 65 тисяч глядачів. Утім, концерт не минувся без інцидентів.

До слова, артистці доводилося зупиняти свій концерт, аби допомогти фану, якому стало зле. Адель помітила, що її прихильнику потрібна допомога. Співачка попросила охорону допомогти її фану.

Користувач Twitter опублікував відео, на якому видно, як Адель зупинила концерт задля допомоги прихильнику.

"Просто хочу висловити величезну повагу до Адель за те, що вона зупинила шоу, коли побачила, що у когось проблеми і йому потрібна допомога служби безпеки. Це був натовп з 65000+, але вона все одно зробила це", - йдеться в описі відео.

Нагадаємо, Адель ще в січні мала розпочати тур у Лас-Вегасі. Утім, за день до першого виступу артистці довелося скасувати концерт. Причиною такого рішення стало те, що половина команди Адель підхопила коронавірус.

Читайте також:

Наступна публікація