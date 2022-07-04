Адель на своєму першому за п'ять років концерті врятувала прихильника

Адель на своєму першому за п'ять років концерті врятувала прихильника

Британська виконавиця Адель активно почала займатися своєю музичною кар'єру.

Спочатку знаменитість випустила нові пісні, а днями дала свій перший за п'ять років сольний концерт.

Виступ виконавиця відбувся у Лондоні у Гайд-парку, де зібралося понад 65 тисяч глядачів. Утім, концерт не минувся без інцидентів.

До слова, артистці доводилося зупиняти свій концерт, аби допомогти фану, якому стало зле. Адель помітила, що її прихильнику потрібна допомога. Співачка попросила охорону допомогти її фану.

Користувач Twitter опублікував відео, на якому видно, як Адель зупинила концерт задля допомоги прихильнику.

Just wanna say mad respect to Adele for stopping the show and making a scene when she thought someone was in trouble and needed help from security. That was a crowd of 65,000+ and she still did it. it really is that easy. #AdeleBST pic.twitter.com/PBXdJChNuP — kieran (@Kieran_sw) July 1, 2022

"Просто хочу висловити величезну повагу до Адель за те, що вона зупинила шоу, коли побачила, що у когось проблеми і йому потрібна допомога служби безпеки. Це був натовп з 65000+, але вона все одно зробила це", - йдеться в описі відео.

Нагадаємо, Адель ще в січні мала розпочати тур у Лас-Вегасі. Утім, за день до першого виступу артистці довелося скасувати концерт. Причиною такого рішення стало те, що половина команди Адель підхопила коронавірус.

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