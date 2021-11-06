Адель насмішила невдалими дублями зі знімань нового кліпу: "Обожнюю, як вона регоче"

Адель насмішила невдалими дублями зі знімань нового кліпу: "Обожнюю, як вона регоче"

Фани оцінили добірку ляпів.

Британська співачка Адель нещодавно випустила перший за шість років кліп.

Артистка представила відео на пісню Easy On Me. Попри ліричність сюжету, як виявилося, на майданчику було доволі кумедно. Так, знаменитість показала невдалі дублі зі знімань. У ролику зірка декілька разів відіграє одну сцену, кумедно примасує, голосно сміється та жартує.

Юзери оцінили добірку кумирки на написали у коментарях, що у Адель заразливий сміх.

Сміх Адель такий заразливий

Лол, обожнюю, як вона регоче

Буквально всі: "Адель завжди добра і ніжна". Плащ: "Гаразд, мій час довести, що вони не праві!" Злий сміх

Хто б міг це уявити, що вони насправді сміялися перед створенням цього меланхолійного шедевра.

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