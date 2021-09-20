Адель підтвердила роман з новим коханим та замилувала їхнім першим спільним фото

Парі приписували стосунки ще від липня.

Популярна британська співачка Адель офіційно підтвердила, що більше не самотня та має нові стосунки.

Так, 33-річна виконавиця зустрічається з 39-річним американським спортивним агентом Річем Полом. Вчора зірка розмістила в Instagram перше романтичне фото з коханим. На знімку пара позує разом.

Адель та Річ Пол / instagram.com/adele

На знімку, який артистка та її обранець зробили на весіллі гравця НБА Ентоні Девіса, знаменитість постала у красивій чорній сукні з білими рукавами.

Адель / instagram.com/adele

Адель супроводила публікацію смайликом у вигляді білого серця.

Зауважимо, перші чутки про стосунки пари з'явилися влітку цього року. Адель і Річ разом з'явилася на баскетбольному матчі в Феніксі, а потім їх заскочили на побаченні в Нью-Йорку.

У березні 2021 року зірка офіційно розлучилася з чоловіком Саймоном Конеккі, з яким перебувала у стосунках вісім років. Після розлучення її особисте життя стало під прицілом. Адель приписували низку романів, які вона не підтверджувала

Нагадаємо, раніше український співак Wellboy розсекретив, чи має кохану дівчину. Зірка поділився, що із стрімкою популярністю йому складно розрізнити щирі наміри дівчат.

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