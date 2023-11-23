Адель після новин про весілля вперше показалася з коханим та засвітила обручку

Британська співачка Адель, яка нещодавно проговорилася про своє таємне весілля, вперше показалася на публіці зі своїм 41-річним чоловіком, спортивним агентом Річем Полом.

Іноземні папараці вперше після того, як знаменитість підтвердила своє заміжжя, заскочили щасливу пару за переглядом спортивної гри в перших рядах стадіону. Новоспечене подружжя відвідало матч LA Lakers проти Dallas Marvericks.

Адель і Річ Пол / Фото: Associated Press

Зірка не стала приховувати свого щастя. У кадрі вони з обранцем щиро вболівають за своїх спортивних фаворитів. До того ж пильні шанувальники помітили, що на безіменному пальці Адель тепер виблискує вишукана золота обручка.

Адель та Річ Пол / Фото: Getty Images

Для спортивної події подружжя вбралося доволі стримано. Річ був у чорній куртці та джинсах. У той час як Адель поєднала золоті прикраси з кремовим светром і зеленими брюками.

Адель і Річ Пол / Фото: Associated Press

Зазначимо, що для артистки це вже другий шлюб. Від першого чоловіка в Адель залишився син. Цікаво, що у її нового обранця також вже є троє дітей. Втім, пара хоче й спільних малюків.

Нагадаємо, нещодавно про своє особисте життя розповіла українська співачка Ірина Білик. Зірка поділилася подробицями стосунків з новим обранцем, який освідчився їй посеред концерту.

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