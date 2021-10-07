Адель після різкого схуднення знялась одразу для двох обкладинок Vogue

Адель після різкого схуднення знялась одразу для двох обкладинок Vogue

Це її перша фотосесія після схуднення.

Популярна британська співачка Адель зачарувала прихильників новою фотосесією.

Зірка стала окрасою одразу двох нових випусків глянцю Vogue. Велика Британія та Vogue. США. Таке сталося вперше в історії глянцю.

На обкладинці Vogue. США артистка позує в зеленій розкішній сукні. Образ зірки доповнюють масивні сережки та стильна зачіска.

"Просто неймовірна локація та гарне вбрання. Дякую за цю фотосесія", - поділилась зірка.

На обкладинці Vogue. Велика Британія зірка постає в жовтій корсетній сукні Vivienne Westwood з глибоким декольте. Образ знаменитість доповнила брошкою від Tiffany та яскравим макіяжем.

Зазначимо, що 2019 року зірка почала стрімко худнути. Так, завдяки спеціальній дієті їй вдалось схуднути на 45 кіло. А фотосесія для глянцю VOGUE – стала першою після стрімкого схуднення.

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