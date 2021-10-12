Адель про те, чому переїхала до Лос-Анджелеса: "У Лондоні надто дорого жити"

Наразі зірка володіє трьома об’єктами нерухомості в Лос-Анджелесі.
Популярна британська співачка Адель зізналась, чому переїхала жити до іншого міста.
Так, співачка розповіла в інтерв'ю британському Vogue, що не змогла б собі дозволити жити в Лондоні так, як живе в Лос-Анджелесі.
"Такий будинок, який у мене в Лос-Анджелесі, я б ніколи не змогла собі дозволити в Лондоні", - розповіла артистка.
Адель зізнається, що коли вона була в Лондоні, то багато часу проводила в машині або в приміщені. Тож зірка вирушила туди, де вона може насолоджуватися свіжим повітрям та блакитним небом.
До слова, статки Адель оцінюються в 177 млн доларів. За останні п'ять років вона придбала три об'єкти в престижному районі Лос-Анджелеса. Ці інвестиції оцінюються у понад 30 млн. доларів.
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