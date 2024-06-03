Адель просто на сцені різко обматюкала прихильника за необачний вислів: "Стули пельку"

Британська співачка Адель різко відповіла прихильнику, який у натовпі відкрито висловив гомофобну позицію.

Як відомо, співачка активно підтримує ЛГБТ+ спільноту та відкрито про це заявляє. Тож, під час одного зі своїх концертів не посоромилася ще раз на цьому наголосити у місяць прайду. Зокрема, знаменитість у перерві між виконанням пісень гнівно відреагувала на гомофобний вислів одного з присутніх у залі, який назвав ЛГБТ прайд "лайном". Так, Адель не стримувала своїх емоцій і грубо попросила помовчати. Тим часом у залі вибухнули овації на знак підтримки зірки. Відповідне відео було опубліковане фанами в Мережі.

"Що це щойно було… Хтось сказав "ЛГБТ прайд – відстій"? Ти прийшов на мій довбаний концерт і щойно сказав, що ЛГБТ прайд – відстій? Ти, бл*ха, дурний? Не будь посміховиськом. Якщо не можеш підібрати жодних чудових слів, то краще стули пельку! Правда ж?", - вигукнула зі сцени Адель.

Нагадаємо, нещодавно продюсер "Голосу країни" Володимир Завадюк показав свого коханого й відповів, як зізнання у нетрадиційній сексуальній орієнтації змінило його життя.

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