Адель, Рене Зеллвеґер, Джона Гілл: голлівудські зірки, які кардинально схудли

Знаменитості довели, що мають неабияку силу волі.

Селебрітіс працюють над своїм образом разом із цілою командою спеціалістів: стилістів, викладачів та тренерів. Продюсери можуть диктувати їм у що вдягатися, а модні журнали – пліткувати щодо їхньої ваги чи пластичних операцій. Проте, навіть серед зірок є ті, хто наважився вийти зі звичного образу та представити світу свою нову, струнку версію. Поговоримо про найгучніші зіркові схуднення.

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Адель: мінус 45 кг

Співачка почала худнути через проблеми з голосовими зв'язками – вона була вимушена змінити раціон та відмовитись від великої кількості зайвих калорій. А після розриву з чоловіком зірка вирішила використовувати щоденні тренування в залі в терапевтичних цілях. І успіх не змусив на себе чекати – вже менше ніж за рік Адель скинула 45 зайвих кілограмів.

Джона Гілл: мінус 40 кг

Раніше актора запрошували лише в проєкти, де була роль смішного та незграбного товстунчика. Проте Гілл довів, що здатний на більше, і перше що він зробив – звернувся до дієтолога та зіркового тренера. Разом із професіоналами він почав швидко втрачати вагу – зараз маса актора менша за максимальну на 40 кілограмів. До речі, Джона тепер все частіше отримує цікаві драматичні ролі.

Рене Зеллвеґер: мінус 15 кг

Зірка "Щоденників Брінджит Джонс" набирала та скидала вагу заради ролей багато разів. Проте з роками акторці стало все важче самотужки боротися за фігуру, тож вона все ж звернулася до нутріціолога. Жорстка дієта без олії, солі та цукру, жодного борошна та грейпфрут замість будь-яких ласощів – саме в такому режимі провела Рене декілька місяців, перш ніж з'явитися на червоній доріжці в оновленому тілі.

Associated Press

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