Інсайдер шокував правдою, чому Адель скасувала концерти в Лас-Вегасі

Зірка влаштувала скандал через декорації.

Британська попзірка Адель нещодавно за день до виступу скасувала концерт у Лас-Вегасі.

Як повідомляла виконавиця, половина її команди підхопила коронавірус. Втім, джерело повідомило виданню Daily Star зовсім іншу причину. Виявляється, ніхто не хворів на COVID-19.

Концерт скасували через те, що Адель влаштувала скандал за декілька годин до виступу та відмовилася виступати.

До слова, співачка мала співати над басейном. Втім, коли вона його побачила, то їй не сподобалися декорації.

Адель

"Коли вона побачила готовий дизайн, вона відмовилася співати. Адель порівняла басейн зі "старим ставком" і навідріз відмовилася співати", - розповіло джерело.

Зазначимо, артистка мала виступити 21 січня у Лас-Вегасі. Втім, виконавиця концерт скасувала. Фани, своєю чергою, розлютилися та вимагали повернути їм гроші. Так, вони витратили чимало коштів на переліт та проживання у Лас-Вегасі. До слова, вартість одного квитка на концерт Адель становила від 80 до 12 тис доларів.

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