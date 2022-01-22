Адель скасувала концерт за день до виступу: розлючені фани вимагають, аби їм повернули гроші

Адель скасувала концерт за день до виступу: розлючені фани вимагають, аби їм повернули гроші

Команда артистки заразилася коронавірусом.

Британська попзірка Адель вимушена була скасувати свої концерти.

До слова, співачка 21 січня мала розпочати у Лас-Вегасі свій новий тур Weekends with Adele. Втім, за день до першого виступу артистці довелося скасувати концерт.

Причиною такого рішення стало те, що половина команди Адель підхопила коронавірус, тож вони були змушені тимчасово призупинити підготовку до туру.

Адель / instagram.com/adele

Однак фанам зірки не сподобалися такі невтішні новини. Вони неабияк розлютилися, що співачка їх попередила останньої миті. Прихильники вимагають, аби Адель повернула їм кошти за квитки, а також оплатила проживання в готелі та переліт літаком, пише Daily Mail.

Деякі ж фани вимагають, аби співачка все одно виступила. Вони стверджують, що їм все одно на спеціальну техніку, вони лише хочуть послухати улюблені пісні.

Артистка ж запропонувала прихильникам взяти безкоштовний напій в магазині, де продається її мерч, а також співачка поговорить з фанам у FaceTime.

Зазначимо, вартість одного квитка на концерт Адель становила від 80 до 12 тис доларів.

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