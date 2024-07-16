Адель ставить на паузу свою музичну кар'єру й назвала причину: "Хочу великої перерви"

Британська співачка Адель заявила про перерву у своїй музичній творчості.

Так, шанувальникам артистки не варто очікувати від неї нових пісень найближчим часом. Як зізнається артистка, вона планує зосередитися на "деяких інших творчих речах", але не на музиці.

"У мене взагалі немає жодних планів щодо нової музики. Я хочу великої перерви після цього (туру - прим. ред.). Планую займатися іншими творчими речами, хоча б ненадовго", - розповіла зірка в інтерв'ю ZDF.

Тож, цієї осені після закінчення музичного туру в Лас-Вегасі, вона буде відпочивати на своїй батьківщині у Великій Британії.

Адель / Фото: Инстаграм Адель

"Я сумую за тим, що було до того, як я стала відомою. Найбільше, мабуть, за невпізнаваністю на вулицях. Проте той факт, що людям подобається мій голос і пісні, досить дивний, тому не думаю, що колись звикнуся з цим. Тож, воно того варте… Просто необхідно дійти балансу", - додала Адель.

Зазначимо, це вже не вперше Адель вирішує взяти паузу. Раніше виконавиця мала проблеми з голосовими зв'язками й тому також тривалий час не виходила на сцену. Повернувшись до виступів Адель знову заприсяглася полишити кар'єру на користь виховання сина. Втім, вкотре повернулася до шанувальників 2021 року з новою композицією Easy on Me, яка розірвала всі світові чарти.

Нагадаємо, нещодавно співачка Адель просто зі сцени обматюкала прихильника, який вирізнився гомофобним висловом.

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