Адель у сльозах оголосила, що йде зі сцени, і назвала причину: "Страшенно сумуватиму"

Британська співачка Адель оголосила, що припиняє концертну діяльність та йде зі сцени.

Про паузу виконавиця повідомила на своєму останньому шоу у Лас-Вегасі, де вона протягом двох років виступала щовихідні, пише BBC. Артистка поділилася з прихильниками, що вимушена взяти перерву на невизначений термін. Адель зізналась, що сумуватиме за сценою, але останні роки були для неї виснажливими.

"Мені дуже сумно, що ця серія концертів закінчилася, але я дуже рада, що це сталося. Я буду страшенно сумувати за цим, я буду страшенно сумувати за вами. Я не знаю, коли наступного разу захочу виступити знову", - у сльозах повідомила співачка фанам.

Адель / Фото: instagram.com/adele

Також Адель поділилася, що не лише припиняє концертну діяльність, а й не братиметься за новий матеріал. За словами артистки, вона наразі виснажена і хоче відволіктися, зайнявшись іншими творчими справами.

"У мене взагалі немає жодних планів щодо нової музики. Я хочу великої перерви після всього цього, і я думаю, що хочу ненадовго зайнятися іншими творчими справами", - додала зірка.

Окрім того, раніше Адель зізнавалась, що хоче усамітнитися і відпочити від слави. Також артистка планує вступити до університету і отримати класифікацію в галузі англійської літератури.

Нагадаємо, нещодавно співачка Христина Соловій ділилася, що припиняє концертну діяльність. Артистка пояснила, чому бере паузу від виступів на сцені.

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