Адель вперше розповіла про знайомство з бойфрендом: "Я була трохи п'яна"

Також зірка прокоментувала своє неочікуване розлучення.

Популярна британська співачка Адель розповіла про знайомство з бойфрендом.

Так, артистка вперше за п'ять років дала інтерв'ю та поділилася історіями з життя. Зокрема, у журналі Vogue артистка поділилася, що зустрілася із Річем Полом на вечірці.

"Він завжди був поруч, я просто не бачила його. Я була трохи п'яна. Я сказала: "Ти хочеш укласти контракт зі мною? Тепер я спортсменка". Він танцював. Всі інші чоловіки просто сиділи склавши руки, а він танцював", – пригадала зірка.

Адель додала, що всі побачення, які були до Пола, були жахливими. За її словами, чоловіки ненавиділи, коли люди бачили їх поруч з Адель на вулицях. Артистка додала, що Річа це не бентежить і він "кумедний та розумний".

Адель та Річ Пол / instagram.com/adele

Прокоментувала артистка і розлучення з колишнім чоловіком Саймоном Конеккі. Адель зізналася, що їй було соромно, оскільки співачку вчили "продовжувати зберігати шлюб".

"Коли мені було 30 років, моє життя розвалилося. Просто мені це більше не підходило. Я просто пливла за течією і не була щасливою. Ніхто з нас не зробив нічого поганого і не заподіяв шкоди. Я просто думала про те, що хочу, щоб син бачив, як я кохаю по-справжньому і як кохають мене. Це дійсно важливо для мене. Відтоді я перебувала в пошуках справжнього щастя", – зізналася артистка.

Адель та Саймон Конеккі

Не оминула знаменитість і теми свого екстремального схуднення. Як розповіла зірка, вона не мала на меті худнути, а почала тренуватися через тревожність.

"На тренуваннях я почала почуватися краще. Мова ніколи не йшла про те, щоб схуднути. Йшлося про те, щоб ставати сильнішою і приділяти якомога більше часу собі кожного дня без телефону. Я звикла до цього. Я тренуюся два або три рази на день. Вранці я роблю силові вправи, а вдень я зазвичай займаюся хайкінгом або боксом, ввечері я роблю кардіо. Я займаюся з тренером", – додала вона.

instagram.com/adele

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