Адель вперше за тривалий час показалася з нареченим і розсекретила, як із ним проводить час

Популярна британська співачка Адель вперше за тривай час показалася зі своїм нареченим, спортивним агентом Річем Полом.

Пара влаштувала доволі незвичайне побачення. Зокрема, закохані відвідали баскетбольний матч "Лос-Анджелес Лейкерс" проти "Юти Джаз" на арені Crypto.com у Лос-Анджелесі, де їх і підловили папараці.

Адель з нареченим / Фото: Associated Press

Адель та Річ Пол одягнули на захід чорне вбрання. Парочка сиділа в перших рядах, захопливо спостерігала та грою баскетболістів та жваво обговорювала хід подій.

Загалом, виконавиця підтримувала нареченого. Річ у тім, що коханий зірки є спортивним агентом одного з баскетболістів команди "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса. До речі, саме ці гравці й здобули перемогу.

Адель з нареченим / Фото: Associated Press

Зазначимо, Адель та Річ Пол перебувають в стосунках від 2021 року. У серпні 2024-го артистка оголосила, що вони заручилися.

Нагадаємо, нещодавно українська акторка Ірина Кудашова розповіла про свої стосунки. Артистка зустрічається з чоловіком, який старший за неї на 10 років.

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