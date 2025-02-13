Адель вперше за тривалий час показалася з нареченим і розсекретила, як із ним проводить час

Пара влаштувала доволі незвичайне побачення.
Популярна британська співачка Адель вперше за тривай час показалася зі своїм нареченим, спортивним агентом Річем Полом.
Пара влаштувала доволі незвичайне побачення. Зокрема, закохані відвідали баскетбольний матч "Лос-Анджелес Лейкерс" проти "Юти Джаз" на арені Crypto.com у Лос-Анджелесі, де їх і підловили папараці.
Адель та Річ Пол одягнули на захід чорне вбрання. Парочка сиділа в перших рядах, захопливо спостерігала та грою баскетболістів та жваво обговорювала хід подій.
Загалом, виконавиця підтримувала нареченого. Річ у тім, що коханий зірки є спортивним агентом одного з баскетболістів команди "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса. До речі, саме ці гравці й здобули перемогу.
Зазначимо, Адель та Річ Пол перебувають в стосунках від 2021 року. У серпні 2024-го артистка оголосила, що вони заручилися.
Нагадаємо, нещодавно українська акторка Ірина Кудашова розповіла про свої стосунки. Артистка зустрічається з чоловіком, який старший за неї на 10 років.
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