Адель здивувала неочікуваною зміною сфери діяльності після тривалої паузи в кар’єрі: подробиці

Британська співачка Адель, яка торік у листопаді оголосила про перерву в музичній кар’єрі, готується до нового етапу у творчості — вона дебютує в кіно.

Артистка зіграє у новому фільмі американського дизайнера та режисера Тома Форда, який зніме екранізацію роману Енн Райс «Плач до небес» (Cry to Heaven) 1982 року. Для Адель це буде перший досвід у кінематографі. Раніше співачка зізнавалася, що вирішила зробити паузу у виступах, аби «усамітнитися» та присвятити час собі, про це пише Deadline.

«Я не люблю бути в центрі уваги. Хочу спробувати щось інше і навіть професійно вивчати англійську літературу», — казала зірка.

Дія картини відбуватиметься у 18 столітті в Італії. У центрі сюжету — два хлопці, 15-річний дворянин із Венеції Тоніо Трескі та селянин із Калабрії Гвідо Маффео, які прагнуть досягти успіху у світі опери. У кінострічці також гратимуть Ніколас Голт, Аарон Тейлор-Джонсон, Кіаран Гайндс, Джордж Маккей, Колін Ферт та 15-річний Оуен Купер. Знімання стартують у січні 2026 року в Лондоні та Римі, а прем’єра запланована на осінь того ж року.

Нагадаємо, нещодавно Адель вперше за пів року вийшла на публіку після тривалої паузи у виступах. Зірка приголомшила фанів бездоганним виглядом і харизмою, довівши, що її повернення було варте очікування.