Адель здивувала несподіваною появою після піврічної паузи та зачарувала своїм виглядом

Адель / © Associated Press

Англійська співачка Адель потішила своїх фанів новим фото після великої паузи.

Виявляється, зірка завітала до майстерні команди Mercedes «Формули-1», де з усмішкою позувала поруч із гонщиками Джорджем Расселом та Кімі Антонеллі. Для виходу артистка обрала елегантний чорний костюм, який підкреслив її струнку талію.

Адель з пілотами «Формули-1» / © instagram.com/mercedesamgf1

Фото миттєво розлетілося Мережею — фани виконавиці не стримували свого захвату. Вони почали писати схвальні коментарі щодо зовнішнього вигляду співачки:

Адель має неймовірний вигляд!

Вау, від цієї світлини такий розкішний вайб…

Ви прекрасні!

Зазначимо, що це перша поява співачки після квітневого матчу НБА в Лос-Анджелесі. Папараці заскочили знаменитість з нареченим, американським спортивним агентом Річем Полом.

