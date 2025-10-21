ТСН у соціальних мережах

Адель здивувала несподіваною появою після піврічної паузи та зачарувала своїм виглядом

Після шести місяців відсутності Адель знову з’явилася перед камерою і шанувальниками.

Злата Ковтун
Адель

Адель / © Associated Press

Англійська співачка Адель потішила своїх фанів новим фото після великої паузи.

Виявляється, зірка завітала до майстерні команди Mercedes «Формули-1», де з усмішкою позувала поруч із гонщиками Джорджем Расселом та Кімі Антонеллі. Для виходу артистка обрала елегантний чорний костюм, який підкреслив її струнку талію.

Адель з пілотами «Формули-1» / © instagram.com/mercedesamgf1

Адель з пілотами «Формули-1» / © instagram.com/mercedesamgf1

Фото миттєво розлетілося Мережею — фани виконавиці не стримували свого захвату. Вони почали писати схвальні коментарі щодо зовнішнього вигляду співачки:

  • Адель має неймовірний вигляд!

  • Вау, від цієї світлини такий розкішний вайб…

  • Ви прекрасні!

Зазначимо, що це перша поява співачки після квітневого матчу НБА в Лос-Анджелесі. Папараці заскочили знаменитість з нареченим, американським спортивним агентом Річем Полом.

Нагадаємо, нещодавно редакція ТСН.ua підготувала матеріал про те, що багато імен світових зірок ми вимовляємо неправильно. Серед них опинилася і співачка Адель.

