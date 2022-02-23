Аделіна Делі у яскравій білизні та стрипах спричинила фурор в Мережі

20-річна учасниця балету NK похизувалася фігурою.
Українська танцівниця та модель Аделіна Делі влаштувала нову доволі відверту фотосесію.
Учасниця "Танців з зірками", яка боролася за кубок із знаменитими партнерами, репером Серьогою та футболістом Сергієм Мельником, показала на сторінці свого Instagram ефектний кадр. На знімку 20-річна танцівниця балету співачки Насті Каменських постала у яскравій помаранчевій білизні та прозорих стрипах. Аделіна продемонструвала осину талія та довгі ноги.
Підписники оцінили знімок та фігуру Делі у коментарях: "Сексуальна кішечка", "Богиня", "Дуже яскраво та ефектно".
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