Аделіна Делі у яскравій білизні та стрипах спричинила фурор в Мережі

Аделіна Делі у яскравій білизні та стрипах спричинила фурор в Мережі

20-річна учасниця балету NK похизувалася фігурою.

Українська танцівниця та модель Аделіна Делі влаштувала нову доволі відверту фотосесію.

Учасниця "Танців з зірками", яка боролася за кубок із знаменитими партнерами, репером Серьогою та футболістом Сергієм Мельником, показала на сторінці свого Instagram ефектний кадр. На знімку 20-річна танцівниця балету співачки Насті Каменських постала у яскравій помаранчевій білизні та прозорих стрипах. Аделіна продемонструвала осину талія та довгі ноги.

Аделіна Делі / instagram.com/adelina.deli

Підписники оцінили знімок та фігуру Делі у коментарях: "Сексуальна кішечка", "Богиня", "Дуже яскраво та ефектно".

Читайте також: