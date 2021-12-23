Аделіна Делі в бікіні: топ 10 пікантних фото танцівниці

Знаменитість часто тішить фоловерів свого фотоблогу пляжними кадрами.

Українська танцівниця та модель Аделіна Делі – гаряча мулатка.

Молода знаменитість має соковиті форми та неповторну вроду. Учасниця балету співачки Насті Каменських вигідно підкреслює фігуру ефектними вбраннями та часто демонструє її у бікіні.

Редакція сайту ТСН.ua зібрала топ 10 пікантних світлин красуні у купальнику.

Аделіна Делі в бікіні / instagram.com/adelina.deli

Аделіна Делі в бікіні / instagram.com/adelina.deli

Свою першу пізнаваність Аделіна здобула, коли стала танцювати у балеті NK декілька років тому. У вільний час Делі полюбляє відпочивати на морі. Звідти вона публікує в Instagram спокусливі кадри.

Аделіна Делі в бікіні / instagram.com/adelina.deli

Аделіна Делі в бікіні / instagram.com/adelina.deli

2019-го дівчина вперше взяла участь у шоу "Танці з зірками". Тоді вона боролася за кубок із зірковим партнером, репером Серьогою. Пара вилетіла з проєкту після третього ефіру. За рік Аделіна повернулася на паркет із футболістом Сергієм Мельником. Цей тандем посів четверте місце. А цього року вона виступала на "Євробаченні-2021". Делі танцювала під час виступу представниці Азербайджану.

Цікаво, що крім танців Делі обожнює співати.

Аделіна Делі в бікіні / instagram.com/adelina.deli

Аделіна Делі в бікіні / instagram.com/adelina.deli

У 19-річної хореографині довгі ніжки, пишні сідниці та бюст і плаский животик. Параметри Аделіни: талія – 60 см, стегна – 97.

Аделіна Делі в бікіні / instagram.com/adelina.deli

Аделіна Делі в бікіні / instagram.com/adelina.deli

Фоловери Делі завжди щирі на компліменти. Зокрема, багато дівчат пишуть, що мріють про таку ж фігуру, а чоловіків – про Аделіну.

Аделіна Делі в бікіні / instagram.com/adelina.deli

Аделіна Делі в бікіні / instagram.com/adelina.deli

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