Адріано Челентано змінився до невпізнання: який вигляд на свіжому фото має 87-річний співак

Адріано Челентано / © Getty Images

Реклама

Популярний італійський співак, кіноактор та режисер Адріано Челентано вперше за тривалий час засвітився в Мережі.

Після завершення активної творчої діяльності артист практично не веде публічний спосіб життя. Тим не менш, у нього залишилося чимало прихильників, які продовжують цікавитися новими подробицями про свого кумира. І от нещодавно музиканта заскочили папараці. Видання Primo Ascolto на сторінці у Facebook опублікувало його свіже фото.

На знімку 87-річного виконавця просто не впізнати. Артист позував в автомобілі, до речі, без свого звичного аксесуару — окулярів. Він був одягнений у чорну футболку та опирався на подушку.

Реклама

Адріано Челентано / © facebook.com/primoascolto01

У коментарях користувачі були здивовані, адже їхній кумир змінився до невпізнання. Утім, фани артиста зазначили, що на свій вік він має чудовий вигляд. Також деякі користувачі були здивовані, як швидко минає час.

Зазначимо, Адріано Челентано є однією з найважливіших постатей в історії італійської музики. За час своєї кар’єри артист випустив понад 40 студійних альбомів. Співака вважають одним із засновників та лідерів рок-н-ролу Італії. Окрім того, Челентано знявся у багатьох стрічках та спробував себе в ролі режисера. Артист є володарем таких престижних премій, як “Золотий глобус”, “Срібна стрічка”, “Давид ді Донателло” та інших.

Нагадаємо, нещодавно в Мережі з’явилися нові фото поетеси Ліни Костенко. Пропонуємо подивитися, який зараз вигляд має 95-річна письменниця.