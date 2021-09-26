Адвокат Брітні Спірс про те, що її батько потай слідкував за нею: "Це порушення особистих прав"

Метью Розенгарт візьметься за розслідування.

Адвокат американської попзірки Брітні Спірс Метью Розенгарт буде розслідувати заяву ексохоронця співачки щодо того, що її батько 13 років потай слідкував за зіркою.

За словами адвоката, те, що чоловік прослуховував її спальню, читав SMS та відслідковував дзвінки, - це жорстоке порушення прав на недоторканність приватного життя та громадянських свобод артистки. Розенгарт говорить, що вчинок Джеймі ганебний. Особливо жахливо те, що він потай прослуховував її спальню.

Брітні Спірс з батьком / Getty Images

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"Ми будемо активно розслідувати ці питання", - заявив адвокат в документальному фільмі The New York Times.

Сама Брітні поки ніяких коментарів щодо цього не давала.

Проте, це не дивно. Судовий процес щодо опіки над співачкою все ще триває. Тому будь-який адвокат порадить своєму клієнтові не давати ніяких коментарів.

Зазначимо, ексохоронець Брітні Спірс розповів про жорсткий контроль над співачкою протягом 13 років опіки.

За словами Алекса Власова, батько співачки Джеймі та охоронна фірма вели спостереження за артисткою і таємно робили аудіозаписи з її спальні. Так, з кімнати Брітні записали 180 годин аудіо, зокрема, її спілкування з дітьми та бойфрендом.

Нагадаємо, нещодавно батько Брітні Спірс відмовився від опіки. Редакція сайту ТСН.ua пропонує пригадати, з чого все почалося, як підтримували виконавицю її колеги та чому лише за 13 років Спірс вдалося вирватися з-під опіки тата.

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