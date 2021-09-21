Аффлек розхвалив Джей Ло у їхньому першому спільному інтерв'ю після возз'єднання

Актор зізнався, чим його захоплює обраниця.

Зіркова пара акторів Дженніфер Лопес і Бен Аффлек, які нещодавно вперше після возз'єднання вийшли разом на публіку, дала перше інтерв'ю.

Так, 52-річна співачка та 49-річний кінорежисер поспілкувалися із журналістами AdWeek. Артистка розповідала про свою кар'єру, зазначивши, що на своєму прикладі показує людям всіх рас, що кожен здатний домогтися успіху, а Аффлек розхвалив свою кохану. Зірка заявив, що пишається Джей Ло.

"Я в захопленні від того, як Дженніфер впливає на світ. Найбільше, що я можу зробити як митець, - це знімати фільми, які чіпають людей. Дженніфер надихнула безліч людей відчути, що у них є своє місце за столом в цій країні. Такого ефекту мало хто домагався в історії, і я ніколи не зможу зробити те ж саме, але я це підтримую, поважаю і захоплююся цим", – зізнався знаменитість.

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес / instagram.com/jlo

Зауважимо, що Бен Аффлек і Дженніфер Лопес почали зустрічатися навесні після того, як акторка розійшлася зі своїм нареченим Алексом Родрігесом. Аффлек теж був самотній - він розлучився зі своєю коханою Анною де Армас. Закохані возз'єдналися за 17 років після закінчення свого роману - на початку 2000-х вони були заручені і збиралися одружитися, але весілля так і не відбулося.

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