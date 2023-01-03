Афішу з концерту Наталії Могилевської перетворили на мем: співачка відреагувала

Артистка запропонувала робити меми з її фото.

Українська співачка Наталія Могилевська поділилася жартівливими картинками, які для неї створили фани.

У сторіз в Instagram Могилевська показала, як у Мережі афішу її вистави "Доньки" перетворили на мем. Користувачі пожартували і на актуальні теми про відключення світла, і про буденні потреби.

Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Наш народ не зламати і гумор нам у цьому допомагає", - підписала один з мемів Могилевська.

Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Жарти фанів не образили виконавицю, а навпаки підняли їй настрій. Тож Могилевська попросила підписників запропонувати ще варіанти жартівливих підписів до фото та пообіцяла ділитися ними на своїй сторінці.

"Робіть скрін і розміщуйте свій мем з позначкою моєї сторінки. Найкращі буду репостити", - запропонувала співачка.

Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Нагадаємо, днями Наталія Могилевська розповіла про свого таємничого коханого, з яким живе разом.

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