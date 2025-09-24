Агент Кіану Рівза видав правду про його "таємне одруження" в Європі

Кіану Рівз із коханою / © Getty Images

Реклама

Агент голлівудського актора Кіану Рівза видав всю правду про його "таємне одруження" в Європі.

Тиждень тому західні ЗМІ почали стверджувати, що нібито артист офіційно попрощався з холостяцьким життям. Зазначалося, що зірка Голлівуду одружився з обраницею, американською художницею Александрою Грант. Весілля нібито минуло в Європі під грифом цілком таємно.

Ані Кіану Рівз, ані Александра Грант не коментували ці чутки. Однак агент актора пролив світло на ситуацію виданню E! News. Він запевняє, що це все вигадки і жодного весілля не було. За словами агента Рівза, актор та його обраниця офіційно не одружені.

Реклама

Кіану Рівз та Александра Грант / © Associated Press

"Це неправда. Вони не одружені", - запевняє агент зірки Голлівуду.

Зазначимо, Кіану Рівз та Александра Грант перебувають в стосунках від 2018 року, хоча офіційно їх підтвердили 2019-го. Довкола їхнього роману шириться чимало пліток: і про таємні заручини, і про весілля. Однак пара жодного разу це не підтвердила і взагалі намагається тримати подробиці особистого життя в секреті.

Нагадаємо, тим часом австралійський актор Ліам Гемсворт одружується вдруге. Артист освідчився коханій, моделі Габріеллі Брукс.