Ахтем Саітаблаєв присвятив особливу нагороду від ЗСУ мамі, яка пішла з життя в анексованому Криму

Український режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв отримав особливу нагороду від Збройних сил України.

Від початку повномасштабної війни зірка допомагає наближувати нашу перемогу. За сприяння українській армії сили територіальної оборони ЗСУ нагородили Сеітаблаєва нагрудним знаком.

Ахтем Саїтаблаєв отримав нагороду від ЗСУ / Фото: instagram.com/seitablaiev

Свою нагороду режисер показав у Instagram та зізнався, що присвячує її своїй покійній мамі Субіє ханум Налбандовій, яка пішла з життя два роки тому в анексованому Криму. Актор поділився архівним фото з найріднішою та написав, що дуже любить її.

"Вже два роки... Мама... немає сил сказати "Прощавай"... До зустрічі... Люблю, люблю, люблю, люблю. P.S. Отриману від командування та в колі побратимів нагороду, присвячую тобі... Люблю", - написав Сеітабалєв.

Ахтем Сеітаблаєв з мамою / Фото: instagram.com/seitablaiev

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