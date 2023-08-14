Ахтем Сеітаблаєв на рідкісних фото показався у військовій формі разом з побратимами

Відомий український актор та режисер Ахтем Сеітаблаєв вперше за довгий час поділився зі своїми прихильниками новими світлинами.

На фото, які Ахтем опублікував на своїй сторінці в Instagram, він показав, як минають його військові будні. Режисер позував у кадрі пліч-о-пліч зі своїми побратимами у військовій формі.

Ахтем Сеітаблаєв з побратимами / Фото: instagram.com/seitablaiev

Разом з Сеітаблаєвим у кадрі також з'явився український актор Олексій Тритенко, який також захищає Україну від ворога.

"7-й окремий батальйон АРЕЙ УДА", - лаконічно підписав світлини режисер.

Ахтем Сеітаблаєв з побратимами / Фото: instagram.com/seitablaiev

У коментарях під фото шанувальники побажали Сеітаблаєву і його товаришам берегти себе на передовій та якомога скоріше повертатися додому з перемогою.

Нагадаємо, що Ахтем Сеітаблаєв прийняв рішення піти служити до Збройних сил ще на початку війни. Режисер нещодавно навіть отримав особливу нагороду від командування, яку присвятив своїй покійній мамі.

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