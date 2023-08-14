Ахтем Сеітаблаєв на рідкісних фото показався у військовій формі разом з побратимами

Від початку війни режисер боронить Україну.
Відомий український актор та режисер Ахтем Сеітаблаєв вперше за довгий час поділився зі своїми прихильниками новими світлинами.
На фото, які Ахтем опублікував на своїй сторінці в Instagram, він показав, як минають його військові будні. Режисер позував у кадрі пліч-о-пліч зі своїми побратимами у військовій формі.
Разом з Сеітаблаєвим у кадрі також з'явився український актор Олексій Тритенко, який також захищає Україну від ворога.
"7-й окремий батальйон АРЕЙ УДА", - лаконічно підписав світлини режисер.
У коментарях під фото шанувальники побажали Сеітаблаєву і його товаришам берегти себе на передовій та якомога скоріше повертатися додому з перемогою.
Нагадаємо, що Ахтем Сеітаблаєв прийняв рішення піти служити до Збройних сил ще на початку війни. Режисер нещодавно навіть отримав особливу нагороду від командування, яку присвятив своїй покійній мамі.
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