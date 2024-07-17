Ахтем Сеітаблаєв на тлі кризи неоднозначно висловився про стосунки з молодшою на 20 років коханою

Також режисер зізнався, як почувається після операції на нозі.

Український режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв, який скасував весілля з молодшою на 20 років обраницею Мар'яною Боцвинюк, неоднозначно висловився про їхні стосунки.

Так, пара переживає серйозну кризу в стосунках. У проєкті "ЖВЛ представляє" у режисера поцікавилися, як на нього вплинули зміни в особистому житті. Зокрема, Сеітаблаєв зізнався, що став більш нестерпним. Ба більше, актор неоднозначно поділився, що нині закоханий у свою професію. Тим часом про обраницю Сеітаблаєв не згадав. На запитання, чи вільне його серце, актор відповідати теж не став.

"Я став нестерпнішим. Можливо, немає чим вихвалятися в цьому сенсі, але як є. Чи я закоханий? Так, у свою професію", — відповів актор.

Ахтем Сеітаблаєв з обраницею

Більш багатослівним Ахтем Сеітаблаєв виявився, коли говорив про стан здоров'я. За словами режисера, після операції на нозі він почувається значно краще і вже незабаром повністю відновиться.

"Вже набагато краще. Сподіваюся, ще трішки і бігатиму", — поділився режисер.

Ахтем Сеітаблаєв на фестивалі "Війна в об'єктиві" / Фото: facebook.com/ukrainefilmagency

Нагадаємо, на початку червня Ахтем Сеітаблаєв неочікувано показався на милицях. Виявилося, що в актора була травма коліна, через яку йому зробили операцію. Через це режисер поки не може виконувати свої військові обов'язки.

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