Ахтем Сеітаблаєв назвав причину розлучення з дружиною і розповів про напружені стосунки з донькою

Відомий український режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв вперше назвав причину розлучення з другою дружиною і розповів про відсутність стосунків з молодшою донькою.

Знаменитість оголосив про розрив продюсеркою Іванною Дядюрою в жовтні 2021 року. В інтерв'ю Славі Дьоміну режисер зізнався, що вони з тоді ще дружиною просто заполонили життя одне одного. Окрім того, Сеітаблаєв зізнався, що захопився іншою та закохався в неї.

"Я думаю, що стосунки дійшли до такої стадії, коли нас надто багато стало в житті одне одного, ми ж і працювали разом. Напевно, можна назвати, що ми набридли одне одному. А потім, коли ти захоплюєшся, закохуєшся в іншу людину, навіть, якщо тобі так здається…", - поділився режисер.

Ахтем Сеітаблаєв із другою дружиною / Фото: скриншот з відео

Ахтем Сеітаблаєв говорить, що робив все можливе, аби після розриву залишитися в нормальних стосунках. Утім, цього досягти не вдалося. Найбільше йому прикро, що через розлучення страждають діти. Та, якщо ж після розриву з першою дружиною режисер має чудові стосунки зі спадкоємцями, то у цьому випадку – ні. Сеітаблаєв зізнається, що наразі в нього немає жодного спілкування з молодшою донькою, через що йому неабияк прикро.

"Наш розрив з дружиною – це був достатньо свідомий крок з обох боків, але, як завжди, на жаль, найбільш постраждалими в цій ситуації опиняються діти. Якщо з першою дружиною, ми через деякий час, сподіваюся, що тут так само вийде…Я першій дружині вдячний за те, що, попри наш непростий розрив, все ж таки це не перетворилося на війну між дружиною та дітьми і батьком, який не з ними", - поділився режисер.

Ахтем Сеітаблаєв із першою дружиною / Фото: скриншот з відео

Ахтем Сеітаблаєв говорить, що наразі в нього немає жодних стосунків з молодшою донькою. Ба більше, коли режисер вітав Сафіє з днем народження, вона взагалі не відповіла. Режисер вважає, що донька ображена на нього через зраду. Утім, знаменитість сподівається, що їм вдасться відновити контакт та вибудувати взаємини.

"Стосунків із молодшою донькою, на жаль, зараз немає. Можливо, я був недостатньо наполегливим у проявах своєї любові до неї. Я дуже, сподіваюся, з молодшою донькою ми вийдемо на те, щоб часто, відверто, щиро спілкуватися. Поки що, на жаль, цього нема. Коли востаннє я вітав доньку з днем народження, мені не відповіли. Напевно, сильна образа. Думаю, що за зраду", - поділився режисер.

Ахтем Сеітаблаєв із молодшою донькою / Фото: скриншот з відео

Зазначимо, після розлучення з дружиною Ахтем Сеітаблаєв почав зустрічатися з молодшою на 20 років Мар'яною Боцвинюк, якій 2023 року навіть встиг освідчитися. Утім, у липні цього року режисер оголосив про їхній розрив та назвав причину.

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