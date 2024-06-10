Ахтем Сеітаблаєв неочікувано заявив про кризу у стосунках з молодшою на 20 років нареченою

Український режисер та актор, який захищає Україну у складі ЗСУ, Ахтем Сеітаблаєв поділився подробицями особистого життя.

Як зізнається 51-річна знаменитість, наразі його стосунки з молодшою нареченою Мар'яною Боцвинюк переживають непрості часи. Зокрема, Ахтем зізнався, що разом з обраницею вони мають різні погляди на життя й поки не планують весілля. До того ж продюсер уникнув запитання, чи досі вони спільно проживають.

"Поки що не будемо грати весілля. Ми на початку обговорювали, але зараз – ні. Можливо, невдовзі. Ні, офіційно стосунки не оформлювали. Ми переживаємо непростий період стосунків. Не знаю, як воно буде далі. Це скоріше пов’язано з тим, що ми двоє дорослих людей і маємо певні переконання й погляди на життя, які далеко не завжди сходяться", - зізнався артист у коментарі "Люкс ФМ".

Ахтем Сеітаблаєв під час освідчення коханій

Окрім того, Сеітаблаєв поділився, що час від часу спілкується зі своїми дітьми й навіть встиг побачитися з однорічною онучкою. Щоправда, за словами актора, донька з онукою наразі проживають у Бельгії, тому дуже рідко випадає нагода провести час разом. Зі ще двома своїми дітьми продюсер також підтримує зв'язок.

"Підтримуємо стосунки завдяки Мережі, телефонним розмовам. Я часто спілкуюся зі старшою донькою, яка зараз в Бельгії. Емоції від онуки надзвичайні. Не дарма кажуть, що онуки – найулюбленіші діти. Я б хотів балувати їх подарунками, але вони мешкають в Бельгії, тому наскільки це можливо, я намагаюся це робити. Але, на жаль, не так часто, як хотілося б", - пояснив Ахтем.

Ахтем Сеітаблаєв з донькою / Фото: instagram.com/seitablaiev

Нагадаємо, нещодавно Ахтем Сеітаблаєв показався на милицях і здивував своїм зовнішнім виглядом.

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