Ахтем Сеітаблаєв одружується втретє: зірка покликав заміж молодшу на 20 років обраницю

Відомий український режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв знову прощається з холостяцьким життям.

Так, на своїй сторінці у Facebook зірка розповів, що освідчився своїй коханій Мар'яні Боцвинюк. Сеітаблаєв розмістив фотографію, де вони з обраницею дивляться у камеру, а Боцвинюк демонструє обручку на пальці:

"Від Криму до Карпат! Так!" – коротко прокоментував селфі з дівчиною Сеітаблаєв.

Ахтем Сеітаблаєв освідчився коханій

Зазначимо, що про свій новий роман Ахтем Сеітаблаєв розповів програмі ЖВЛ у квітні цього року. Режисер, який наразі захищає Україну у складі ЗСУ, волів не розповсюджуватися надто про особисте. Він лише сказав, що закоханий і дуже щасливий. Тим часом у Мережі пліткували, що нова кохана Сеітаблаєва молодша від нього на 20 років. Згодом стало відомо, що режисер зустрічається з дівчиною на ім'я Мар'яна.

Ахтем Сеітаблаєв з коханою / Фото: instagram.com/seitablaiev

Ахтем Сеітаблаєв з коханою / Фото: instagram.com/seitablaiev

Нагадаємо, що у жовтні 2021 року Ахтем Сеітаблаєв приголомшив шанувальників новиною, що після 8 років шлюбу розлучається зі своєю другою дружиною, продюсеркою Іванною Дядюрою. Про першу кохану режисера практично нічого не відомо. Єдине, що про неї знає преса, що вона є матір'ю трьох дітей Сеітаблаєва.

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